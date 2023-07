La vita in diretta si allunga | Alberto Matano in onda di sabato contro Silvia Toffanin

Borsellino fu tra i primi a sottoscrivere una lettera aperta,all'amico Falcone, criticano ...dopo aver riconosciuto l'alto valore civile dei servitori dello Stato che hanno sacrificato la...... dove ha presentato la nuova serie di cui è protagonista: Special Ops: Lioness ,dal re del ... come una qualsiasi impiegata postale: "Volevamo far conoscere meglio lamilitare, una...Venerdì 14 luglio alle 12 ladi Millennium Live con l'analista Tiziano Ciocchetti Dall'... Anche qui, come nel caso dei no pax, i contributi di esperti che hanno dedicato unaa studiare l'...

Alberto Matano in onda con La vita in diretta anche di sabato, sfiderà Verissimo con Silvia Toffanin Fanpage.it

La vita in diretta si allunga. È questa una delle novità più curiose emerse dalla presentazione dei palinsesti della Rai, visto che il programma condotto da Alberto Matano non andrà in onda solo dal ...Sono entrati in camera di consiglio per emettere la sentenza i giudici della corte d'assise d'appello di Caltanisetta che processano il capomafia Matteo Messina Denaro per le stragi che costarono la v ...