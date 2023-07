La Ue pensa a un fondo di 20 miliardi per le armi in Ucraina nei prossimi quattro anni

Guerra senza fine e la soluzione diplomatica è lontana. L'Ue proporrà unper mantenere le scorte militari dell'Ucraina per i prossimi quattro anni per un costo che potrebbe arrivare fino a 20 miliardi di euro. Lo riferisce il sito Politico, citando 5 diplomatici ......credo che nella vita sia importante essere coerenti nei comportamenti con quello che si, con ... d'accordo con Banca Mondiale,Monetario Internazionale che in quella fase storica operavano ...Mentre lei - essere perfetto e immortale, ovvero divino -per la prima volta alla morte, vede ... motori e cavalli ma con un'insicurezza dipatente. Parte claustrofobico e ripetitivo, anche ...

L'Ue pensa a un fondo da 20 miliardi di euro per finanziare l ... Fanpage.it

È il quotidiano Politico a darne notizia. Bruxelles sta pensando di istituire un fondo da 20 miliardi di euro per sovvenzionare l’acquisto delle armi da inviare in Ucraina. L'Unione europea starebbe ...