La truffa arriva tramite le notifiche

Leggi su butac

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Nessuna vera segnalazione oggi, ma è un mese che sto monitorando Google News e i link che riescono adre sui nostri smartphone (che se lasciano passare questepoi così smart non sono) grazie al servizio news di Google. La settimana scorsa vi avevo segnalato unalegata al servizio assistenza, durante il weekend me ne sonote altre, simili fra loro, e la fonte di quelleè sempre la stessa: Philstarlife.com, sito che non è chiaro perché dovrebbe risultare di interesse per un pubblico italiano. Il problema non è il clickbait, o le notizie scarsamente interessanti, il problema sono lecome queste: Tutte queste, se cliccate, rimandano allo stesso genere di link, link che rientra appieno nelle Tech Support Scam di ...