La tromba d'aria che ha abbattuto gli alberi in Cadore [VIDEO]

(Di mercoledì 19 luglio 2023) AGI - Nella serata di martedì 18 luglio, forti piogge, grandine e vento nella parte settentrionale del Veneto hanno provocato la caduta die danni agli edifici, mentre una vera e propriad'si è abbattuta sul. Secondo quanto riporta la stampa locale, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco nelle provincia di Belluno, dove le richieste di aiuto sono state un'ottantina. La violenza del fenomeno atmosferico è stata proporzionale al caldo estremo che l'ha preceduto, hanno notato i meteorologi. Il presidente della regione Luca Zaia si è messo in contatto con i sindaci del territorio per valutare i danni alle strutture; non risultano danni alle persone. "Alcuni versanti di bosco colpiti dal vento - ha dichiarato in una nota - sono stati quasi completamente abbattuti. Immagini che ...

Tromba d'aria in Cadore, alberi abbattuti e tetti scoperchiati | Zaia: "Boschi devastati come con la tempesta Vaia"

