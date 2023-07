La storia dell’ingegnere che ha preferito lavorare in Lamborghini invece che l’insegnamento | “Strada troppo tortuosa e paga bassa”

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Molti giovani, come ad esempio Giuseppe Napoli, un ingegnere meccanico di 28 anni, scelgono l'industria piuttosto che l'insegnamento. Ma perché? A La Repubblica ecco la sua. L'articolo .

...9 trilioni di won nel primo trimestre'anno scorso. Ladi Hanmi Semiconductor Hanmi Semiconductor è stata fondata nel 1980 dal padre di Kwak, No - kwon , un exdi Motorola, ed è ...Con la grandedel Festival dei due mondi nato come palco ... Saranno presenti - proseguono i promotori'iniziativa - l'... Martedì 25 Luglio ore 21.00, "Gildo Peragallo" di Emerico ...Con la grandedel Festival dei due mondi nato come palco ... Saranno presenti - proseguono i promotori'iniziativa - l'... Martedì 25 Luglio ore 21.00, "Gildo Peragallo" di Emerico ...