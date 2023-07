La sinificazione dell’economia russa e le sue conseguenze

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 19 luglio 2023) La penetrazione della Cina nell’economiacontinua. Nei primi sei mesi di quest’anno l’interscambio commerciale tra Mosca e Pechino è cresciuto del quaranta per cento rispetto all’anno precedente, con un aumento delle esportazioni russe in Cina del diciannove per cento e un aumento delle esportazioni cinesi in Russia del settantotto per cento. Il volume dell’interscambio russo-cinese dei primi sei mesi del 2023 è stato un terzo di quello sino-statunitense, ovvero 114,55 miliardi di dollari rispetto a 327,26 miliardi. La Federazioneè ora, per la prima volta, il quinto partner commerciale della Cina dopo l’Australia, la Corea del Sud, il Giappone e gli Stati Uniti. L’aumento dei volumi di interscambio tra le due potenze dell’Eurasia può apparire come una storia di successo, ma per la Russia è indice di quanto sia cambiata la geografia del ...