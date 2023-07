La sindaca leghista contro i musulmani | ' Toglietevi i vestiti in mare | rispettate la nostra cultura'

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ladi Monfalcone, Anna Maria Cisint, non è nuova a uscite pittoresche, per non dire razziste. A proposito della spiaggia di Marina Julia della cittadina in provincia di Gorizia, l'...

Ladi Monfalcone, Anna Maria Cisint, non è nuova a uscite pittoresche, per non dire razziste. A proposito della spiaggia di Marina Julia della cittadina in provincia di Gorizia, l'...Ladi Monfalcone (Gorizia), Anna Maria Cisint, torna ad attaccare la comunità musulmana della città. Per la prima cittadina è "inaccettabile il comportamento degli stranieri musulmani ...La lettera dellaNella lettera laCisint, esponente della Lega, sottolinea che 'non possono essere accettate forme di 'islamizzazione' del nostro territorio, che estendono ...

La sindaca leghista di Monfalcone (Gorizia) pronta a vietare il bagno ... Open

