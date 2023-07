La sfida folle del TikToker senza shampoo per oltre 300 giorni | followers senza parole | “Risultato assurdo”

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Un ragazzo su TikTok sta spopolando dopo l’ultimo video pubblicato con unache lascia i fan increduli e. Risulta veramente difficile, osservandolo, credere alle sueeppure secondo le testimonianze effettivamente si tratta di pura e semplice verità. Ladi unolascia tutti: nienteper300, i dettagli. Ladel “no” – Foto TikTok (newstv.it)Un progetto nato per caso che nel tempo è diventato una sorta di missione, facendolo diventare praticamente famoso in tutto il mondo. In vari filmati, il giovane mostra i “risultati” di questa ...

Dall'individualismo al soggettivismo a una specie di"ioismo". Una ragazza ha spiegato in un ... Siamo alle fasi iniziali delladecisiva: la lotta tra chi sostiene l'avanzamento tecnologico ...... il che è un problema per chi cerca unapiù rilassata "alla Monster Hunter" . Tutti voi ... che restano meno tosti di un Triceratopo lanciato avelocità, ma se sottovalutate possono ...Viceversa, accettiamo pure il guanto die vediamo cosa significherebbe in concreto per l'... a parità di tenore di vita attuale, per fare anche noi la nostra parte in questovolo , come ...

L’ultima «sfida» folle: tuffarsi da un motoscafo in corsa, già 4 morti in Usa per avere qualche like in più Corriere della Sera

Su TikTok sono spuntati una serie di video fake in cui su vede un avatar di Manuel Proietti, la vittima di 5 anni morta nell'incidente di Casal Palocco. Ignoti gli autori dei macabri post ...Sport e spettacolo lungo le Rive davanti a piazza Unità d’Italia: una folla di triestini e turisti si è assiepata per i tuffi dall’altezza maggiore prevista dai regolamenti sportivi: 27 metri, in occa ...