La Russia accusa gli Usa di avere laboratori biologici per testare medicinali non registrati in Africa

L'è del capo delle truppe di protezione chimica e biologica della, il tenente generale Igor Kirillov. Secondo Kirillov, i documenti rinvenuti in Ucraina indicano che il Pentagono ......a scrutare le possibili reazioni russe alla ferita del ponte di Kerck resa possibile - l'di ... E se provano a fare qualcosa senza la, questi rischi devono essere presi in considerazione". ...Il Cremlino quindil'Ucraina di utilizzare il corridoio del grano per scopi bellici. ... Il portavoce di Putin, Peskov, afferma che le forniture di grano dallaall'Africa saranno discusse ...

Ucraina, esplosioni su ponte Crimea: Russia accusa Kiev, Usa e Gb Adnkronos

L'accusa è del capo delle truppe di protezione chimica e biologica della Russia, il tenente generale Igor Kirillov. Lo stesso che aveva parlato di esperimenti biologici Usa in Ucraina ...La difesa ucraina ha annunciato di aver abbattuto 6 missili Kalibr e 21 droni iraniani che si stavano avvicinando alla regione, ma la violenza dei russi è riuscita comunque ad abbattersi sulla città ...