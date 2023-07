La Russa junior vuole farsi interrogare | ma i pm frenano

Leggi su feedpress.me

(Di mercoledì 19 luglio 2023) «La cosa che vi posso dire è che sono tranquillissimo, in questo caso sono tranquillissimo». Poche parole rivolte ai cronisti dall’avvocato Adriano Bazzoni, dopo aver incontrato nel pomeriggio i pm titolari dell’inchiesta, che lasciano intendere come la difesa di Leonardo Apache La, indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di una sua ex compagna di liceo, è convinta di riuscire...