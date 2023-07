La Ruota del Tempo | trailer e data d' uscita per la Stagione 2 su Prime Video

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ilanticipa lad'della secondadello show tratto dai romanzi fantasy di Robert Jordan.ha diffuso in streaming ilufficiale della2 de Ladel, serie fantasy basata sui romanzi di Robert Jordan e che vede tra i suoi protagonisti Rosamund Pike. I nuovi episodi faranno il loro debutto in streaming sulla piattaforma il 1° settembre 2023. La secondade Ladelè basata sul secondo romanzo della serie epica di Robert Jordan, La grande caccia, ma prende in prestito anche alcuni elementi dal terzo romanzo Il drago rinato. Rosamund Pike interpreta Moirane Damodred, Daniel Henney è Lan ...