La Roma Jewelry Week cambia look | il nuovo logo con lo IED Roma

(Di mercoledì 19 luglio 2023) In occasione della terza edizione della settimana del gioiello contemporaneo, il cui tema sarà “Second Life”, lapresenta il suo. Il rebranding è stato realizzato dagli studenti del corso di specializzazione in Grafica dello IED, coordinato da Francesco Giuliani, relatore del progetto di tesi, e da Barbara Brocchi, coordinatrice del Dipartimento di Design del Gioiello IED. Con l’obiettivo di consolidare e ampliare le sinergie sul territorio, lamostra il lavoro svolto. In tale ottica nella galleria Incinque Open Art Monti della Capitale si possono ammirare tutte le opere del corso di ...

Un nuovo visual che esprime al meglio la valorizzazione del gioiello contemporaneo, in relazione alla Città Eterna, ma con un respiro internazionale.