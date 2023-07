La riapertura del terminal principale dell’aeroporto di Catania verso lo slittamento I vigili del fuoco | “Servono altri accertamenti”

(Di mercoledì 19 luglio 2023) VaunaladelFontanarossa di, prevista per le 14 di oggi, per permettere aideldi proseguire consulle cause dell’incendio che ha costretto lo scalo a chiudere i battenti da giorni, provocato disagi ai passeggeri in parte da e per la città etnea. “Dal sopralluogo effettuato nella giornata di ieri insieme a personale del Nucleo investigativo antincendi della direzione regionale deidelper la Sicilia nei locali interessati dall’incendio sviluppatosi nell’aeroporto di– spiegano idel– è emersa la ...

... facendo crollare il prezzograno prodotti in Europa e in Italia, grano che già oggi viene ...un accordo con la Russia cercando di accogliere le richieste che quest'ultima ha sulladelle ...Come e quando fare domanda Secondo quanto previsto, gli avvisi didei bandi saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla pubblicazionedecreto, pubblicato in ...Nonostante gli sforziComune per fornire alla cittadinanza soluzioni temporanee per lo smaltimento dei rifiuti ingombrati o Raee, il prolungarsidisservizio aveva portato a frustrazioni e ...

Strage di Erba, sotto accusa il giudice che ha chiesto la riapertura del caso TGCOM

L'aeroporto internazionale di Catania "Vincenzo Bellini resterà ancora chiuso dopo l'incendio scoppiato nella notte del 17 luglio. La riapertura del Terminal A è slittata e dunque non avverrà alle 14 ...I legali dell'attività commerciale hanno annunciato che il nuovo sopralluogo ha dato esito negativo, per cui il locale è stato riaperto.