La rete green di ZTE favorisce lo sviluppo sostenibile

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 luglio 2023) SHANGHAI, 19 luglio 2023 /PRNewswire/ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), fornitore leader a livello mondiale di soluzioni tecnologiche per l'informazione e la comunicazione, ha presentato ai visitatori del MWC Shanghai 2023 le sue innovazioni tecnologiche all'avanguardia, le sue soluzioni ecologiche e a basse emissioni di carbonio e i suoi risultati nel campo delle reti. L'evento si è tenuto presso lo Shanghai New International Expo Center, dove ZTE ha presentato la sua area innovativa dedicata al, pienamente in linea con il tema "for All". Il raggiungimento di una societàe a basse emissioni di carbonio è un obiettivo a lungo termine che richiede un impegno costante. ...