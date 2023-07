(Di mercoledì 19 luglio 2023) In circa 50 hanno manifestato per contestare la decisione del governo dei talebani: la polizia ha risposto usando cannoni ad acquadi loro

La sua interpretazione intensa e profonda è per lo spettatore un'esperienzae preziosa e ha ...ciascun brano del concerto è legato a una specifica funzione " dalla ninna nanna al canto di,...Un direttore d'orchestra, Alberto Veronesi (foto), in segno diverso la regia decide di ...per tenere assieme uno spettacolo d'opera ci vuol altro che la memoria (fingerla non è cosa né, ...... cosa… La custodia dell'ufficiale di polizia interviene solo alle 18:00, perché abbiamo ... è morta a Marsiglia nel 2018 per un lacrimogeno sparato durante unadei 'gilet gialli'. ...

La rara protesta delle donne afghane contro la chiusura dei parrucchieri Il Post

Maykel Osorbo forma parte de los centenares de personas, entre los que se encuentran diversos artistas, que el gobierno cubano mantiene en las cárceles con largas condenas desde las protestas generali ...La competenza regnante è foriera di accadimenti che non potrebbero albergare nemmeno nelle menti più confuse ...