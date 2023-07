La Promessa anticipazioni 20 luglio 2023 | Jana vuole scoprire la verità su Curro

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 19 luglio 2023) La puntata del 20de Lasi preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena dove Petra farà di tutto per impedire che Padre Camillo lasci il paese, mentre Cruz cercherà di avvicinare Manuel a Jimena. Nel frattempo,sembra aver perso le speranze nella sua ricerca, mapotrebbe avere la chiave per aiutarlo a guadagnare terreno con sua zia. Teresa, invece, si lascia travolgere dai ricordi di tenerezza con Mauro e trova conforto inaspettato nel barone. Ma l’arrivo di Pia potrebbe svelare oscuri intenti. Puntata Ladi giovedì 20, corsa contro il tempo per Petra Petra, determinata a impedire la partenza di Padre Camillo, metterà in atto un piano rischioso. La giovane cercherà di sfruttare i suoi rapporti con ...