La partita del cuore per la Romagna su Italia 1 | chi scenderà in campo

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Dallo stadio di Rimini la Nazionale Cantanti sfida una squadra di personaggi dello spettacolo e dello sport ne Ladelper la, in onda su1 Giovedì 20 luglio, in prima serata su1, imperdibile appuntamento con Ladelper laa sostegno della raccolta fondi Mediafriends per aiutare le persone più fragili gravemente colpite dall’alluvione di maggio. A sfidarsi a scopo benefico saranno la Nazionale Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri e una selezione di personaggi dello spettacolo e dello sport, il Golden Team per la, allenata dal grande Arrigo Sacchi. L’evento, condotto da Veronica Ruggeri, con la partecipazione di Max Angioni e Giuseppe Giacobazzi, andrà in onda, in ...