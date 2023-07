La partenza è bloccata | Napoli | niente cessione per ora

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 19 luglio 2023) L’addio sembrava questione di giorni, ma la trattativa è: il giocatore resta a, almeno per ora Ilè impegnato da diversi giorni a Dimaro per la prima svolgere la prima parte di preparazione fisica e farsi trovare al top ai blocchi didel nuovo campionato. Dopo queste prime due settimane in Trentino, i campioni d’Italia si trasferiranno in Abruzzo, a Castel di Sangro, dove potranno continuare il precampionato. Rudi Garcìa, nuovo tecnico del, sta lavorando sodo per sfruttare al massimo questi giorni di ritiro e conoscere a fondo le qualità e i difetti della sua nuova squadra. Fino a questo momento, l’allenatore francese ha dovuto far a meno di alcuni giocatori fondamentali per ilcome Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia e Giovanni Di ...