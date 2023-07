La notte di paura del Veneto | vento a 140 km h | turisti dispersi | tetti scoperchiati e alberi sradicati

Leggi su open.online

(Di mercoledì 19 luglio 2023) L’altro lato del caldo record sono le bufere, le trombe d’aria, le grandinate. Come quelle che si sono abbattute ieri sulle montagne venete e che hanno portato i vigili del fuoco a concludere oltre 100 interventi di soccorso. Tra le persone salvate ci sono anche dueungheresi andati in difficoltà a causa del maltempo. La coppia è stata raggiunta da 13 operatori intorno alle 23 di ieri. Erano rimasti bloccati nel corso della ferrata Roghel, sul versantedel monte Popera, a 2.400 metri di quota nel comune di Padola. Avevano trovato un riparo di fortuna ma avevano perso l’orientamento e chiamato aiuto, giunto a tarda sera. Sono stati portati al rifugio Berti, dove sono arrivati intorno alle 2. In totale, per gli interventi, sono stati mobilitati 200 pompieri del comando di Belluno, coadiuvati dai 24 distaccamenti di volontari permanenti. ...