“La notizia… È morto Andrea Purgatori” L’annuncio in diretta a La7

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Oggi è, giornalista classe 1953. La notizia, rivelata all’Ansa dalla famiglia, è stata data inanche da La7, televisione per cui il cronista lavorava come autore e conduttore del programma di approfondimento Atlantide. “È una notizia che ci colpisce moltissimo – ha dettoPancani durante Coffee Break –questa mattina in ospedale a Roma dopo una fulminante malattia. Come sapete, giornalista, sceneggiatore, autore televisivo e con lui abbiamo passato molte serate. Ci uniamo tutti nel ricordo e nell’abbraccio affettuoso a tutta la famiglia”. La notizia ha ovviamente scosso tutto il mondo dell’informazione. Messaggi di cordoglio sono arrivati da colleghi e cronisti di tutta Italia, compresa la Zuppa di Porro. “Ciao ...