La Nba torna a Parigi | l' undici gennaio sfida tra Nets e Cavs

(Di mercoledì 19 luglio 2023) L'agente: 'Lo fa per rispetto di Bill Russell' Leggi i commenti Nba: tutte le notizie Gazzetta dello Sport 19 luglio - 13:45

Segnatevi questa data, 11 gennaio 2024. Lainfatti a Parigi, con la sfida di stagione regolare tra Brooklyn Nets e Cleveland Cavs. Lo ha annunciato la lega pro' oggi. Si tratta della seconda volta dei Nets nella Ville Lumiére dopo la ...LeBronal 23, lasciando per sempre quel numero 6 che ne ha contraddistinto alcuni tra gli anni più ... Il diktat dell': via il 6 da tutte le franchigie. La 21esima stagione del Prescelto di ...LeBron James cambia, anzi ricambia il numero di maglia. Lascia il 6,al 23. L'annuncio l'ha dato il suo agente, Rich Paul: "Lo fa per rispetto di Bill Russell". E ... già 4 volte campionee ...

NBA, la regular season torna a Parigi: Cleveland-Brooklyn in programma l'11 gennaio 2024 Sky Sport

Nella passata stagione Evan Fournier ha giocato solamente 27 partite, finendo fuori dalla rotazione di coach Tom Thibodeau a novembre senza più essere reinserito se non per brevi contingenze di infort ...Prima intervista con i media dal suo arresto per Miles Bridges, giocatore dei Charlotte Hornets che a novembre è stato condannato a tre anni di libertà vigilata dopo ...