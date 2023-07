La madre ha chiesto al cane di proteggere la neonata | la reazione del cane è incredibile

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Oggi Notizie Un dolce boxer incontra per la prima volta la nuova arrivata in famiglia: un incontro tenerissimo che vi farà sciogliere il cuore! Immaginate un dolceboxer, tutto muscoli e fusa, che incontra per la prima volta un neonato. Alcuni potrebbero pensare che sia un po' rischioso, ma i proprietari di questo amabile quadrupede non hanno dubbi: la loro fiducia nel loro amico a quattro zampe è totale! L'attesa è palpabile quando la mamma porta il boxer nella stanza della piccola. Prima di tutto, il cagnolone ha l'opportunità di annusare la culla, familiarizzando con i nuovi profumi che invadono la stanza. Un primo incontro carico di emozioni e curiosità Il boxer sembra un po' perplesso riguardo a quello che trova nel lettino. La sua curiosità è evidente e contagiosa. La mamma, poi, prende in braccio lae invita ...

... liquido amniotico, fonte di vita per le persone e per la Terra( la quale ne sustenta et ... Fontana di via Maestà delle Volte (Pietro Angelini, 1927) , come regalo di nozze,ad amici, ...Verranno sentiti solamente due testimoni richiesti dalle parti civili, tra cui ladi Padovani,... Per svolgere la perizia, Pietrini e Sartori hannoe ottenuto 90 giorni di tempo, e ...Facci risponde: 'Se anni fa mi avesseroquale è il sogno della tua vita, non avrei risposto ... È scoppiata questa cazzata: ladei miei figli ha diffuso diverse cose, tra cui una querela ...

Alice Scagni, chiesta l'archiviazione della denuncia verso Polizia, la ... Fanpage.it

L’uomo ha chiesto alla donna di saldare un debito di droga dell’importo di 10mila euro che il figlio, 39enne bolognese parzialmente invalido all’83%, aveva contratto con altri quattro albanesi, i ...La donna cinese di 51 anni è stata sorpresa dagli agenti della Squadra Mobile mentre trascinava un borsone contenente 1,3 kg di droga su richiesta del figlio maggiore di 24 anni ...