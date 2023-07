La Juve fa spazio a centrocampo per il grande colpo | si avvicina il campione

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Per rinforzare la mediana, lantus prepara ilper accaparrarsi unche rientra nella strategia della Continassa. La Vecchia Signora ha fretta di tornare alla vittoria dopo un biennio avaro di soddisfazioni e punta su giocatori che conoscono bene il profumo dei trofei. Il popolo bianconero ha fame di vittoie e Mister Allegri punta alper tornare a vincere subito (Foto Ansa) – grantennistoscana.itNon c’è solo la telenovela Lukaku ad animare il mercato estivo della. Dopo la clamorosa rottura dell’attaccante di proprietà del Chelsea con l’Inter, Big Rom dovrebbe tornare a Londra in attesa di trovare una sistemazione, presumibilmente proprio presso i bianconeri. Ma le sorprese, in questa fase del ...