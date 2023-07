La Gazzetta dello Sport | parole durissime del presidente del Lecco Di Nunno

(Di mercoledì 19 luglio 2023) IlDiè una furia e dopo aver presentato ricorso al Tar , ha rilasciato una pesante intervista a La: ' È un incubo, e non so chi lo voglia. So soltanto che fino ...

Il presidente Di Nunno è una furia e dopo aver presentato ricorso al Tar , ha rilasciato una pesante intervista a LaSport : ' È un incubo, e non so chi lo voglia. So soltanto che fino ...Il patron del Lecco , vincitore dei playoff di Serie C ma almeno per il momento escluso dal campionato di Serie B, ha dichiarato in un'intervista allaSport : 'È un incubo , e non so ...André Onana, ex portiere dell'Inter e nuovo del Manchester United, ha parlato a LaSport del suo trasferimento André Onana, ex portiere dell'Inter e nuovo del Manchester United, ha parlato a LaSport del suo trasferimento. Le sue dichiarazioni: "Ho ...

Il Settebello mondiale è travolgente: 24-6 contro il Canada La Gazzetta dello Sport

B idoni volanti, cartelloni sradicati, il Verona Village in panne. Un vento da paura sembra annunciare tempesta, ma poi tutto si risolve in una placida pioggia e nell’allenamento saltato, coi ...Dopo Fofana, non si ferma la campagna acquisti dell'Al Nassr. Alex Telles è vicinissimo al trasferimento dal Manchester United per 4 milioni: ingaggio da 7 milioni netti più bonus. L'Al Hilal piomba ...