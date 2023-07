La fuga e il superamento del confine | mistero sul soldato Usa in Corea del Nord | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Sono ancora poco chiari i contorni del presunto arresto, indel, di unamericano che stava visitando il villaggio di frontiera di Panmunjom, situato all'interno della Zona demilitarizzata. L'esercito statunitense ha confermato la notizia, ma per ora le autorità di Pyongyang non hanno rilasciato alcun commento sulla notizia. Ildi seconda classe si chiama Travis King, 23 anni, è in servizio dal 2021 e sarebbe il primo americano conosciuto detenuto nelladelin quasi cinque anni. Ma è probabile che King – esploratore di Cavalleria della Prima Divisione corazzata – abbia disertato e volutamente attraversato iltradel Sud e del, prima di essere arrestato dalle autorità di Pyongyang ...