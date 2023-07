La fine dell’amore tra Giorgia Soleri e Damiano dei Maneskin | il grande dubbio | ‘chi ha influenzato chi’ con una grammatica da bocciatura immediata?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Io inficio. Tu infici. Egli inficia su. Quando di un amore resta unada gettare nella porcilaia. La “bozza” della separazione daDavid firmata, e pubblicata in differita come la voce di Ruggero Orlando mentre gli astronauti sbarcano sulla Luna, è il documento assoluto e definitivo della nostra epoca social. Quando fra trecento anni i marziani rimesteranno tra i tweet e i post del 2023 terrestre e troveranno queste cinque righe tra i trend del 19 luglio si fermeranno un momento dal mettere in salamoia i pochi esseri umani rimasti sul pianeta, si siederanno su uno strapuntino per la pausa pranzo e giù di sghignazzi. “Hey Jack, ma hai letto sta roba?”. “No Zack (i marziani si chiamano come in Daunbailò ovviamente) che roba è?”. “E’ la bozza della lettera congiunta di separazione che ...