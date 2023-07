La condanna di Zaki | metafora dell’italica viltà

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Laa tre anni dello studente egiziano laureatosi a Bologna, Patrick, dice molto dell’Egitto e dice molto dell’Italia. Non è un punto di arrivo, al di là della conclusione dell’iter processuale. Del presidente egiziano Al Sisi ci dice che nonostante il digrignare di denti le autarchie sono talmente fragili da avere paura anche di un giovane ragazzo. Una custodia cautelare di 22 mesi in condizioni invivibili e un processo farsa durato più di un anno ci hanno restituito l’immagine di un despota terrorizzato e vigliacco come presidente. Del resto chi fosse Al Sisi lo sapevamo già leggendo le cicatrici del cadavere di Giulio Regeni. Quelle mani sporche di sangue però hanno l’impronta anche di mani italiane – di ministri di diversi governi – che con l’Egitto hanno barattato la verità e la giustizia con armi e soldi. I fiancheggiatori del ...