La “colomba” Kissinger vola a Pechino per incontrare il ministro sanzionato

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Meno di due mesi dopo aver ha compiuto 100 anni, l’ex segretario di Stato americano Henryto a sorpresa aperi vertici del governo cinese e del Partito comunista cinese.ha svolto un ruolo chiave nel riavvicinamento degli Stati Uniti alla Cina mentre era consigliere per la sicurezza nazionale sotto l’amministrazione Nixon. Ora si trova di nuovo coinvolto in una fase intensa di incontri tra alti funzionari americani e cinesi e protagonista di un passaggio importante: un faccia a faccia con ildella Difesa, che il governo cinese non vuol farecon la sua controparte americana. Il portavoce del dipartimento di Stato americano ha spiegato che l’amministrazione Biden era a conoscenza dell’intenzione di ...