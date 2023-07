La cantante Emma Marrone vittima di body shaming |  “Emma tra poco spacca il palco se continua così”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Laha replicato alsubito, fra i commenti Instagram, da qualche utente.replica alsubito Lasta attraversando un periodo di successo, dopo esser tornata sui palchi italiani con la sua musica. In seguito alla pubblicazione del documentario sulla sua vita Sbagliata ascendente leone, un successo importante anche per i suoi singoli: Mezzo Mondo e In Taxi sulla luna con Tony Effe certificati disco d’oro. Non sono mancati, però, commentigentili:è statadida parte di un utente. La...