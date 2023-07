Kirghizistan Sanzioni Usa per il sostegno alla Russia | permette di aggirare le sanzioni

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Le fonti del quotidiano statunitense indicano che oltre ai droni passerebbero dalanche mirini e circuiti avanzati per bombe, con forti guadagni per affaristi locali.

Kirghizistan, in arrivo misure restrittive dagli Stati Uniti per aver aiutato la Russia ad aggirare le sanzioni.L’amministrazione Usa starebbe introducendo una serie di sanzioni al Kirghizistan in quanto starebbe permettendo alla Russia di aggirare le sanzioni. Ne ha dato notizia il Washington Post, secondo all ...