"Una notte difficile diaerei in tutta l'Ucraina, specialmente nel Sud, a Odessa", ha scritto su Telegram Sergiy Popko, capo militare di. Dmytro Lunin, capo militare di Poltava (Ucraina ...Lo comunica l'Aeronautica Militare di. La notizia è riportata dalla Pravda ucraina. Secondo ... Glimissilistici sono stati diretti soprattutto contro le infrastrutture della regione di ...'E' stata una notte difficile diaerei su tutta l'Ucraina. Nel sud, Odessa, in particolare. Ma il nemico non ha dimenticato neanche' attaccando ancora la capitale con droni kamikaze '...

Kiev, 'attacchi aerei a ripetizione in tutta l'Ucraina' - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. «Durante l'attacco notturno al ..."Una notte difficile di attacchi aerei in tutta l'Ucraina, specialmente nel Sud, a Odessa", ha scritto su Telegram Sergiy Popko, capo militare di Kiev. Dmytro Lunin, capo militare di Poltava (Ucraina ...