Kia EV9 | prezzo da 76 450 euro per il grande Suv elettrico

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Annunciati i prezzi per l'Italia di Kia EV9 Launch Edition: in versione Earth verrà proposta sul mercato a partire da 76.450 euro e in versione GT-Line a partire da 81.650 euro. Primo SUV completamente elettrico.

Kia EV9: svelato il listino prezzi Red-Live

