Kia EV9 - Obiettivo flotte

(Di mercoledì 19 luglio 2023) La Kia ha annunciato i prezzi per l'Italia della nuova EV9, l'ammiraglia a ruote alte che amplia l'offerta elettrica del costruttore coreano. I listini della Suv da 5 metri comperendono due versioni, Earth e GT-Line, proposte a partire da 76.450 e 81.650 euro. Per dimensioni e prezzi, dunque, la EV9 non è propriamente nelle corde del mercato italiano, dove la parte del leone è affidata a modelli compatti con costi decisamente inferiori. La Suv elettrica punta, infatti, su clienti professionali e sulle, proponendosi come confortevole ammiraglia a batteria a sei o sette posti. Le prime consegne sono previste per l'autunno. 500 km d'autonomia dichiarata. Basata sulla piattaforma e-Gmp, la EV9 ha un passo di 3,1 metri per garantire una buona abitabilità a tutti i passeggeri. L'architettura, come negli altri modelli Hyundai e Kia di ultima generazione, è a 800 volt e ...

Un listino essenziale per una scelta facile facile è quello del SUV elettrico: appena comunicato relativamente all'edizione di lancio. Sono infatti solo due gli allestimenti, distinti anche da schede tecniche completamente diverse. Annunciati i prezzi per l'Italia di Launch Edition: in versione Earth verrà proposta sul mercato a partire da 76.450 euro e in versione GT-Line a partire da 81.650 euro. Primo SUV completamente elettrico di Kia.

Dopo essersi mostrata e fatta toccare con mano a fine maggio, oggi la EV9 ha ancora meno segreti. In data odierna sono stati infatti comunicati anche nuovi dati e i prezzi ufficiali.