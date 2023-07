Keanu Reeves torna nel mondo della musica | i Dogstar annunciano un nuovo album e un tour

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 19 luglio 2023) A distanza di 23 anni dal precedente, la band, di cui fa parte, ha annunciato l'arrivo delle canzoni inedite e unautunnale.to nel: la sua bandha annunciato l'arrivo di une le date di unnegli Stati Uniti e in Giappone. L'annuncio è stato accompagnato dal video del primo singolo, un brano intitolato Everything Turns Around. Ilnon presentavano unda 23 anni e hanno scritto, sull'account Instagram del gruppo: "Siamo così ...