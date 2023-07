Juventus | Tuttosport | offerte dalla Turchia per Bonucci | ma il difensore aspetta Lazio o Roma

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Leonardosi sta allenando alla Continassa da ormai un paio di giorni ma il suo futuro è lontano. Come anche confermato da Cristiano Giuntoli durante la sua conferenza stampa di presentazione, la dirigenza sta ascoltando lee lo stesso sta facendo il calciatore. Ile capitano della Nazionale ha iniziato a ricevere diversein particolare, sia dal Fenerbahce che dal Galatasaray, mavorrebbe restare in Italia, riporta. E le due squadre che potrebbero a breve farsi vive solo le due della Capitale. Allaritroverebbe Maurizio Sarri, ma anche lapotrebbe utilizzare la sua esperienza. ...

Calciomercato, per il momento il rifiuto è doppio ma Giuntoli non molla e non fa nessun passo indietro. ... almeno secondo quanto riportato da. E nonostante quelle che sono le sue ...Così apre il quotidiano: 'La sfida di Giuntoli', vendere e vincere per il nuovo corso della. Morata, un passo verso l'Inter: ma la Juve non molla. Toh, pure Ricci ora ha un prezzo:...Leonardo continua a far parlare di sé. , con la società che gli ha già comunicato la decisione da qualche giorno. Nonostante questo, Leo non sembra essersi perso d'animo. Prima di tornare alla ...

Rovella dà spettacolo in allenamento: i tifosi della Juve lo incoronano Tuttosport

Come scrive l'edizione odierna di Tuttosport, Arthur Melo si avvicina alla Fiorentina grazie al rinnovo di contratto con la Juventus. Il concetto, in apparenza, sembra un controsenso e invece ...Nel frattempo l’ex capitano è convinto di poter far cambiare idea a staff tecnico e società, ma in realtà la decisione è stata presa: il rischio di restare a guardare per un anno i compagni dalla ...