Juventus | Rabiot | “Allegri mi ha convinto a restare | ci teneva tanto Cavallo pazzo? Mi piace”

(Di mercoledì 19 luglio 2023) “Il mister ci, abbiamo parlato a lungo per rimanere alla Juve e anche mentre ero in vacanza mi ha mandato tanti messaggi: il primo a convincermi è stato lui, ma ho sentito anche alcuni compagni di squadra”. Lo ha detto Adrien, centrocampista della, in una diretta su Twitch: “Ho parlato anche con Manna e Cherubini e ho percepito amore da parte di tutti”. Sul soprannome: “Ilè un animale che miperché corre, ha potenza ed è intelligente, miquesto soprannome”. SportFace.

Adrien Rabiot è stato ospite del canale Twitch della Juventus. Il centrocampista ha risposto alle domande di tifosi, svelando alcuni retroscena sul rinnovo di contratto. Parole e musica di Cristiano Giuntoli, nuovo Football Director della Juventus che ieri si è mosso in maniera straordinaria confermando Rabiot. Un mercato fondamentale per la Juventus; i bianconeri, in bianconero, avrà un ruolo ben definito. Al momento la Juve ha acquistato, a titolo definitivo, Milik, ha rinnovato Rabiot.

