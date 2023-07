Juventus | la richiesta di Allegri | coppia d’attacco Lukaku-Morata

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Manovre importanti per la prossima stagione della. Il calciomercato estivo entra sempre più nel vivo e Giuntoli è attivissimo per regalare una squadra forte al tecnico Massimiliano. L’ultima stagione non è stata sicuramente all’altezza, in campionato e Europa, e l’allenatore livornese non potrà permettersi un nuovo passo falso. Le prime mosse sono state interessanti: l’arrivo di Weah, le conferme di Milik e Rabiot in entrata. In uscita gli addii di Di Maria, Cuadrado e Paredes, quella sempre più probabile di Bonucci. Lanon potrà permettersi un passo falso e ha deciso di puntare sull’usato sicuro con l’obiettivo di tornare a lottare per lo scudetto. Foto di Alessandro Di Marco / AnsaCalciomercato, le intenzioni diIn porta sono in corso valutazioni, ma è al ...