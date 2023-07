Juve Stabia | c’è la firma di Piscopo | i dettagli dell’accordo

Dal 2016/17 costantemente in Lega Pro dove ha indossato le maglie di Monopoli, Lucchese,, Siena, Carrarese ed in ultimo Imolese. Queste le parole del nostro nuovo acquisto: 'Sono davvero ...Difese i colori dell'Orso dal 2008 al 2012 , per poi militare in serie B al Cittadella e alla. In Lega Pro ha anche vestito le maglie di Cosenza, Lecce, Catania, Carrarese, Avellino e ...I successivi quattro campionati in Serie C li disputa con altrettante maglie diverse, quelle di Catanzaro, Gubbio,e Monopoli, mentre a Catania, dove approda nel 2016, si ferma per tre ...

Juve Stabia, tra i pali arriva Thiam Metropolisweb

La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo, dell’attaccante Kevin Piscopo, classe ’98, fino ...La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo, dell’attaccante Kevin Piscopo, classe ’98, fino al 30 giugno 2025. Il calci ...