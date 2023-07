Juve | Rabiot | «Sono rimasto grazie ad Allegri»

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Adrien, centrocampista dellantus, ha parlato del rinnovo di contratto con il club bianconero. Le dichiarazioni Adrien, centrocampista dellantus, ha parlato sul canale Twitch del club bianconero.– «Chi mi ha convinto a rimanere? Non è un segreto, il mister ci teneva tanto. Mi ha parlato tanto quest’anno per rimanere qui alla, anche mentre stavo in vacanza mi ha mandato tanti messaggi. In primis il mister, poi alcuni compagni di squadra. Tutti hanno parlato bene con Giovanni Manna, Federico Cherubini è straordinario. Tutti nello staff mi hanno». CONTINUA SUNTUSNEWS24

Adrien, centrocampista della Juventus, ha parlato del rinnovo di contratto con il club bianconero. Le dichiarazioni Adrien, centrocampista della Juventus, ha parlato sul canale Twitch del club bianconero.......lungo per rimanere allae anche mentre ero in vacanza mi ha mandato tanti messaggi: il primo a convincermi è stato lui, ma ho sentito anche alcuni compagni di squadra'. Lo ha detto Adrien,...Commenta per primo Adrien, in diretta su Twitch , parla così del rinnovo e del momento della Juventus. CAVALLO PAZZO - ... RESTARE ALLA- 'Chi mi ha convinto Non è un segreto. Il mister ci ...

Juve, Rabiot sul rinnovo: "Allegri mi mandava messaggi anche in vacanza" Corriere dello Sport

Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, ha detto la sua sulla permanenza in bianconero, parlando anche di Max Allegri.Adrien Rabiot torna a parlare dopo aver siglato il rinnovo con la Juventus, attribuendo a Massimiliano Allegri un ruolo cruciale nella sua scelta di prolungare la sua permanenza a Torino fino a giugno ...