Juve | Pochettino su Lukaku | «Stiamo trovando la soluzione migliore»

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Le parole di Mauriciosulla situazione di Romelu, in partenza dal Chelsea e vicino allain conferenza stampa ha fatto un annuncio sul, obiettivo di mercato della. Di seguito le parole del tecnico del Chelesa riportate da Sky Sport. «Quando vengono prese decisioni di questo tipo è perché tutti sono d’accordo, giocatori e club stanno lavorando sodo per cercare di trovare la». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM

Come sottolinea il 'Daily Mail',stima Vlahovic e ha considerato il calciatore come ... Laavrebbe chiesto, riferiscono dall'Inghilterra, oltre 80 milioni di euro per l'attaccante. Ecco ...... e il trio non rientra nei piani die della società che è in continuo contatto con i ... Il Chelsea continua a chiedere 45 milioni , la, ad oggi la destinazione preferita dal belga, non ......agli ordini del nuovo tecnico. Il centravanti belga è a tutti gli effetti un esubero della rosa dei 'Blues' che stanno cercando di piazzarlo sul mercato al miglior offerente. La...

L'attaccante belga salta la tournèe con il Chelsea e intanto lavora con Ziyech e Aubameyang: aspetta le novità dei suoi agenti ...