Juve | ecco chi è Lindstrom | il trequartista danese che ricorda Kakà

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Il fantasista originario di Taastrup ha già attirato l'attenzione di De Zerbi e, soprattutto, di Giuntoli. Per i bianconeri sarebbe il sostituto di Chiesa, ma c'è la concorrenza del ...

Il fantasista originario di Taastrup ha già attirato l'attenzione di De Zerbi e, soprattutto, di Giuntoli. Per i bianconeri sarebbe il sostituto di Chiesa, ma c'è la concorrenza del ...i colpi ufficializzati dalle 20 squadre di Serie B CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE ... Torino) Masini (c, Genoa, pres.) Forte (a, Benevento, risc.) Millico (a, svincolato) Barosi (p,...Stabia comunica di aver raggiunto l'accordo per l'acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo, dell'attaccante Kevin Piscopo, classe '98, fino al 30 giugno 2025. Il calciatore, ...

Juve, ecco il piano di Giuntoli per Baldanzi: c'è un fattore che ha cambiato tutto Calciomercato.com

La vera Juve è ancora virtuale. Ma stavolta gli infortuni non c’entrano. Questione di mercato e cessioni. Massimiliano Allegri venerdì volerà negli Usa con una… Leggi ...Lukaku è il nome caldo di queste settimane. Il calciatore belga, dopo aver aperto alla Juventus potrebbe ora clamorosamente passare all'altra squadra di Milano visto che i bianconeri per acquistare l' ...