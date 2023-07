Juve | cancellata l' amichevole a Villar Perosa | c' è l' annuncio

Dopo anni di grande tradizione, la Juventus ha deciso di cancellare l'amichevole in famiglia di Villar Perosa almeno per questa stagione. Il club bianconero era infatti solito ritrovarsi prima dell'...Esclusione al campionato: ecco come cambia, adesso, la situazione. Tutti i dettagli del caso della Serie B. Come si può evincere direttamente da portale dell'Ansa.it': Il Consiglio federale della Figc, presa ...Concluso il capitolocon otto reti e sette assist in 40 presenze, Di Maria volta pagina. Il suo ritorno a Lisbona dopo 13 anni è ormai realtà. ...

Le parole del sindaco della cittadina piemontese in merito alla tradizionale partita in famiglia dei bianconeri ...L'attaccante belga salta la tournèe con il Chelsea e intanto lavora con Ziyech e Aubameyang: aspetta le novità dei suoi agenti ...