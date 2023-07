Juve | Bonucci rifiuta due squadre

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Leonardonon vuole lasciare lantus. Il difensore bianconero, in scadenza nel 2024, ha detto no a Galatasaray e Fenerbahç...

E proprio dalla sala pesi della Continassaha chiamato accanto a sé tutti gli epurati per ... 'Puntiamo fortissimo su di lui ', eppure come tutti i giocatori della rosa dellaanche il ...A volte un particolare dice tanto, succede anche con: spiegando en passant che il capitano non ha accettato le soluzioni prospettate, Giuntoli zittisce quelli che tacciavano, senza nulla ..., fastidio al flessore per Kean La presenza di Kean con i calciatori fuori rosa, tuttavia, non è legata al mercato. L'attaccante italiano, infatti, ha accusato un fastidio al flessore e si è ...

Juventus, il post polemico di Bonucci scatena la reazione dei tifosi Virgilio Sport

Leonardo Bonucci è sempre più ai margini della Juventus. Secondo Tuttosport, il centrale bianconero avrebbe rifiutato due proposte dalla Turchia – Galatasaray e Fenerbahçe – e adesso l’ipotesi Serie A ...Marcelo Estigarribia, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sulla questione Bonucci, parlando anche di Vlahovic.