Juve | Bonucci rifiuta due piste | ecco cosa vuole per il futuro

Un cantiere aperto, la Juventus . E tra i partenti, oltre a Leonardomesso fuori rosa ma determinato a restare, potrebbe esserci niente meno che Federico Chiesa . 'Per noi Vlahovic e Chiesa sono incedibili, ma con offerte irrinunciabili ci sediamo a trattare': ...... con alcuni dei suoi pilastri che stanno lentamente lasciando la squadra (Cuadrado, a breve, due stagioni fa Chiellini). Lukaku avrebbe potuto essere allora il giocatore ideale per colmare ...Commenta per primo Leonardonon vuole lasciare la Juventus. Il difensore bianconero, in scadenza nel 2024, ha detto no a Galatasaray e Fenerbahce.

Juventus, il post polemico di Bonucci scatena la reazione dei tifosi Virgilio Sport

La Juventus ha deciso che Weston McKennie partirà per la tournée negli Stati Uniti: le motivazioni dietro il reintegro in rosa del centrocampista ...CALCIOMERCATO - Vlahovic e Bonucci chiavi di volta del mercato Juve. Ma la cessione del primo non è semplice e il secondo spera di rimanere.