Allo Spezia piace molto Tommaso, esterno destro classe 2002, con alle spalle tre presenze in Serie A.Ladei titolari in tenuta biancorosa era invece composta da Szczesny, De Winter, Bremer, Alex Sandro in difesa,, Ranocchia, Locatelli, Sersanti, Kostic in mediana e Vlahovic (staffetta ...BIANCHI (3 - 5 - 2) : Szczesny, De Winter, Bremer, Alex Sandro;, Sersanti, Locatelli, Ranocchia, Kostic; Vlahovic (dal 39' Kean), Milik.

Juve: Barbieri verso il Pisa con Barberis | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Il terzino destro della Juventus, Tommaso Barbieri (classe 2002) è vicino al Pisa (serie B), che tratta pure il 29enne centrocampista Andrea Barberis, svincolatosi a parametro zero dal Monza.Tommaso Barbieri, terzino destro classe 2002 della Juventus, è ormai da considerare un nuovo giocatore del Pisa: come appreso dalla nostra redazione, infatti, sono già in corso le ...