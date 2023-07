Juan Cuadrado | nuovo giocatore dell’Inter

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 19 luglio 2023) 2023-07-19 20:05:58 Calcio italiano:ha già una nuova squadra. Il colombiano continuerà in Italia ma cambierà Torino per il Milan. Dopo otto stagioni alla Juventus, 314 partite, 26 gol, 65 assist e undici titoliha deciso il club italiano non rinnovare il contratto. Ma ha già trovato una nuova casa. prossima stagione giocare all’Interessendo il quinto “coltivatore di caffè” nella storia dell’entità.è stato un calciatore molto importante per la squadra di Turn. Con l’elastico bianconero lui cinque campionati di Serie A, quattro Coppe Italia e due Supercoppe Italiane. ildi 35 anni Ha giocato più di 40 partite a stagione nelle ultime quattro, con 47 partite giocate la scorsa stagione. Pertanto, ilrimane in forma per poter esibirsi per molti altri anni. ...