Joe chiama Giorgia. Rachel Rizzo fa un bilancio dei primi mesi di governo

(Di mercoledì 19 luglio 2023) A sette giorni dalla prima visita ufficiale negli Stati Uniti, la presidente del ConsiglioMeloni si trova impegnata tra il business as usual delle polemiche minori interne e questioni complesse — come il caso Zaki con l’Egitto, da cui ilitaliano esce con un buon risultato, la grazia, oppure la gestione del rinnovo o meno del MoU sulla Belt & Road Initiative cinese (Bri). Attesa a Washington da una serie di appuntamenti istituzionali e operativi, la leader delconservatore italiano troverà un’amministrazione che, sebbene di diversa connotazione ideologica, ne apprezza il pragmatismo nelle scelte di politica internazionale. Formiche.net ha chiesto a, senior fellow dello Europe Center dell’Atlantic Council, qual è ilche negli Stati ...

Joe chiama Giorgia. Rachel Rizzo fa un bilancio dei primi mesi di ... Formiche.net

Per Rizzo (Acus), il governo Meloni ottiene un feedback positivo, anche se le aspettative erano basse. A Washington questioni come il dibattito sulla Cina e l’impegno sul Piano Mattei sono viste come ...I due leader, che avevano già tenuto un colloquio telefonico a febbraio, hanno discusso delle relazioni tra i due Paesi e di opportunità di collaborazione ...