Jesi | operaio muore per malore nel cantiere Amazon in Vallesina

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Undi 75 anni è morto in seguito ad unche lo ha colto nelper la realizzazione dell'hub logistico, in, in provincia di Ancona. Si tratta di un addetto ad una gru, originario della Campania. Sul luogo sono giunti i soccorritori del 118 e i carabinieri. Stando a quanto si è appreso, l'uomo avrebbe sofferto di cuore. "Quanto accaduto è terribile. I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia della persona coinvolta. Restiamo a disposizione delle autorità competenti per qualsiasi necessità", ha fatto sapere

