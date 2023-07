(Di mercoledì 19 luglio 2023) Il gruista, un campano di 75 anni non dipendente del colosso online, aveva terminato un lavoro e stava scendendo dal mezzo quando si è sentito male Scende dalla gru e ha unma malgrado i tempestivi soccorso non c’è stato nulla da fare. La tragedia è avvenuta aldell’hub diin costruzione a, dove questa mattina un gruista di 75 anni, campano, non dipendente di, aveva terminato un lavoro e stava scendendo dal mezzo quando ha avvertito un. Immediati i soccorsi prima dei colleghi e poi con l’arrivo dell’ambulanza il cui personale ha potuto solo constatarne il decesso. Oltre ai sanitari del 118 sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. “Quanto accaduto è terribile. I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia ...

Jesi, operaio muore per malore in cantiere del nuovo hub Amazon Adnkronos

