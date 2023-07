(Di mercoledì 19 luglio 2023) Studio cultura ellenista e leggo Aristotele in greco, mi ha preso subito. Ebbi il libro prima che venisse pubblicato in Francia: arrivato a pagina 100 chiamai il mio agente e gli chiesi se qualcuno ...

Annaud, stasera in piazza Maggiore a Bologna per la proiezione del suo Il nome della rosa appena restaurato dai francesi di Tf1, un'anteprima assoluta a cura di Cineteca di Bologna per ...Sarà il registaAnnaud a presentare il restauro del film assieme ai familiari di Umberto Eco, Renate Ramge e Stefano Eco; Mario Andreose, presidente de La nave di Teseo; Pierre Olivier ...Sarà lo stessoAnnaud a presentare il restauro assieme ai familiari di Umberto Eco, Renate Ramge e Stefano Eco; Mario Andreose, presidente de La nave di Teseo; Pierre Olivier della ...

Jean-Jacques Annaud: “Eco non voleva Sean Connery, mi disse: capisce solo di calcio” La Stampa

Una serata-evento a Bologna il 19 luglio per celebrare Il nome della rosa (1986) con il regista francese e gli eredi di Umberto Eco ...Gli istituti europei, in particolare quelli svizzeri, stanno beneficiando dell’attuale politica monetaria delle banche centrali - Secondo Jean-Jacques Schraemli, COO di ONE swiss bank, questo ha signi ...